Secretário da Agricultura, Odacir Klein, estima que a Expointer fechará com a realização de bons negócios

“Se repetirmos o ano passado, ótimo. Se superarmos, melhor. Se estivermos próximos, muito bom”. Esta é a avaliação do secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Odacir Klein, sobre os resultados da Expointer 2018, que inicia dia 25, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Ele considera que a crise que o País vivencia depende circunstancialmente de alguns fatores internacionais e agora também do quadro eleitoral que se aproxima. De qualquer forma, as vendas de máquinas e animais de raça, na visão do secretário, deverão continuar crescendo porque quem investe nestes segmentos foca no aumento da produtividade, com visão de futuro. Já com relação à agricultura familiar, Odacir Klein salienta que “a compra é de imediato”. Por tudo isso, “nossa expectativa é de uma boa comercialização”. Na edição 2017, foram realizados R$ 2 bilhões em negócios na Expointer.

Com participação ativa no segmento, o secretário de Agricultura menciona também a importância do Troféu SENAR-O SUL, “como estímulo para o avanço da modernização e da criatividade setorial”. O Prêmio será entregue neste domingo, dia 26, a empresas e personalidades que mais contribuíram para o desenvolvimento do agronegócio no último ano, nos cenários local e nacional. A iniciativa, que chega a sua 16ª edição, é da Rede Pampa e Sistema Farsul, em parceria com Sicredi e Icatu Seguros.

