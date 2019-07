Secretário da Fazenda de Porto Alegre assume cargo em associação de finanças interestadual

A Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), agora, terá um representante do Rio Grande do Sul no comando da área técnica. O secretário Municipal da Fazenda, Leonardo Busatto, será o diretor técnico da entidade no período de 2019-2021. A Abrasf é voltada para aperfeiçoar e fortalecer a administração financeira e tributária dos municípios envolvidos.

A escolha de Busatto e dos demais gestores ocorreu na última semana, durante a 2ª edição da Assembleia Geral Ordinária da Abrasf 2019, realizada em Goiânia (GO). Além da parte técnica, a Associação também possui diretorias Interinstitucional, Jurídica e Parlamentar. A ideia da entidade é incentivar a criação de grupos de trabalhos e comissões mistas para o desenvolvimento de projetos de interesse e intercâmbio de informações e técnicas de gestão.

O novo presidente eleito da Abrasf é o secretário municipal de Finanças de Curitiba (PR), Vitor Puppi, e o vice-presidente é o secretário municipal da Fazenda de Aracaju (SE), Jeferson Passos.

