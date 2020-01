Projeto RS Sustentável secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray, confirma presença no Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Ruy Irigaray, confirma presença no Fórum Desenvolvimento Econômico – Oportunidades e Financiamentos, iniciativa da Rede Pampa, jornal O Sul e Rádio Liberdade, com oferecimento da Assembleia Legislativa e apoio do Badesul, BRDE e SABA. O encontro ganha palco no próximo dia 24, na sede da SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), no Litoral Norte gaúcho.

A iniciativa encabeça o Projeto RS Sustentável e visa discutir junto à sociedade temas relevantes à melhoria da qualidade de vida e crescimento do Rio Grande do Sul como um todo. Irigaray manifesta seu otimismo frente ao evento e aponta: “Parabenizo a Rede Pampa pelo grande evento que deverá contar com mais de 400 inscritos, um sucesso para o empresariado do Estado. Vamos discutir políticas públicas de inovação e desenvolvimento econômico”.

Na programação, também as boas vindas de abertura nas palavras do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Augusto Lara. Na sequência, acontecem as palestras de Paulo Uebel (secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital), e do senador da República Luis Carlos Heinze. Como painelistas, participam Cláudio Coutinho Mendes (presidente do Banrisul), Luiz Corrêa Noronha (vice-presidente, diretor de planejamento e diretor financeiro do BRDE), Jeanette Lontra (presidente do Badesul) e Antonio da Luz (economista-chefe do Sistema Farsul).

Esta edição do Fórum inicia às 14h30, com encerramento às 18h. O evento ganha mediação do comunicador e jornalista do Grupo Pampa, Armando Burd. Como já é tradicional, no término, os participantes receberão certificados. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.forumrssustentavel.com.br.

