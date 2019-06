Secretário de Estado é suspenso do cargo após agredir mulher em jantar de gala

O secretário de Estado britânico de Relações Exteriores para a Ásia, Mark Field, foi suspenso de suas atividades nesta sexta-feira (21) após agredir uma militante do Greenpeace durante uma ação da entidade. O vídeo viralizou nas redes, nas imagens ele agarra a ativista pela nuca.

Theresa May, primeira-ministra, afirmou que a situação é preocupante. O fato aconteceu na noite de ontem (20) durante um jantar de gala com a elite de Londres quando alguns integrantes do Greenpeace conseguiram entrar no evento.

Foi quando uma ativista entrou com uma faixa com a frase “Emergência Climática” e passou pela mesa do deputado, ele se levantou e empurrou a mulher contra uma pilastra, agarrou a nuca dela e quis forçá-la a sair do local.

Confira o vídeo publicado pelo inglês The Guardian:

