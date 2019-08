Secretário de Logística e Transportes e presidente do BNDES realizam vistoria nas obras da ERS-118

Na manhã desta sexta-feira (16) o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, realizaram uma vistoria nas obras de duplicação da ERS-118, na Região Metropolitana.

As obras na rodovia foram retomadas no dia 24 de junho, após o anúncio de liberação de R$131 milhões ter sido feito pelo estado. Os recursos serão financiados pelo BNDES e cerca de 70% das obras estão concluídas.

O trecho que está em obras compreende 21,5 quilômetros do entroncamento com a BR-116, em Sapucaia do Sul, ao acesso à Freeway (BR-290), em Gravataí. A previsão é que a ERS-118 fique pronta até dezembro do ano que vem.

Deixe seu comentário: