Secretário de Regulação e Supervisão Superior da Educação, Henrique Sartori, recebe homenagem do Instituto dos Magistrados do Brasil

O secretário de Regulação e Supervisão Superior da Educação do Ministério da Educação, Henrique Sartori, acaba de receber a medalha Amigos dos Magistrados, por serviços prestados à sociedade brasileira, especialmente por respeito e justiça ao estado democrático de direito. A iniciativa é do IMB (Instituto dos Magistrados do Brasil) e a distinção foi entregue no último dia 23, durante as comemorações de 38 anos da instituição. Henrique Sartori comentou que a medalha “ é um reconhecimento importante”, pelas ações que a Secretaria tem desempenhado em “prol do estado de direito, aplicação das normas, mas também segurança jurídica para milhões e milhares de estudantes brasileiros e milhares de instituições de ensino”.

A medalha Mérito Cultural também foi entregue na ocasião a ministros do Tribunal Federal de Justiça.

Deixe seu comentário: