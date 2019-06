Secretário do Esporte do RS sorteia ingressos para Copa América

Nesta terça-feira (18), será realizado o sorteio de ingressos para o jogo Uruguai e Japão que acontecerá em Porto Alegre, válido pela segunda rodada da Copa América. O lote de 1.800 entradas é destinado a estudantes de escolas estaduais, municipais e integrantes de associações esportivas.

A organização do sorteio é da Secretaria do Esporte e Lazer, Promotoria do Torcedor e Conmebol. A partida será disputa na quinta-feira (20), às 20h, na Arena do Grêmio. A entrega das entradas ocorre na quarta-feira (19), das 13h às 17h para os selecionados.

Os inscritos deverão conferir o resultado do sorteio no site do Pró-Esporte e entrar em contato com a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, através do e-mail sorteiocopaamerica@gmail.com ou pelo número (51) 3215.9413, no dia 18, até as 17h, sob pena de exclusão.

