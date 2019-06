Secretário do MEC diz que bloqueio de verbas não prejudicou o Sisu

O secretario de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), Arnaldo Barbosa de Lima, disse que o bloqueio de verbas da Educação não prejudicou a oferta de vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesta segunda-feira (3), o MEC divulgou os números recordes para o segundo semestre: serão 59.028 vagas em 76 instituições públicas de ensino de todo o país.

“A gente não tem nenhuma notícia de que [o Sisu] foi prejudicado. Pelo contrário, a gente está aqui com um pico histórico, com a maior quantidade de vagas ofertadas”, diz Lima.

Neste ano, as instituições públicas federais ligadas à pasta tiveram um bloqueio de 3,4%, o equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão de um total de R$ 49,6 bilhões previstos para 2019. Atualmente, o ministério tem R$ 5,8 bilhões bloqueados, valor estabelecido pelo Decreto nº 9.741, de 29 de março. O valor representa 3,9% do orçamento do MEC de R$ 149,7 bilhões para 2019.

Segundo Alves, estão conversando com reitores para tratar de questões emergenciais e com parlamentares, por conta de emendas que impactam no orçamento. O secretário também afirmou que a expectativa é de melhoras na arrecadação no segundo semestre, o que impactará no montante contingenciado.

