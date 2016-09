Secretário dos Transportes atesta que inauguração do Terminal Santa Clara traduz “um momento histórico para o RS”

A Wilson Sons – operadora de serviços portuários – e a Braskem acertaram uma parceria para reativar a movimentação de contêineres a partir do Terminal Santa Clara, localizado no Polo Petroquímico de Triunfo, RS. O acordo marcará a retomada do transporte desse tipo de carga pelo Rio Jacuí entre Triunfo e o Porto de Rio Grande. O ato inaugural aconteceu na manhã desta terça-feira, com apresença de representantes das empresas envolvidas, além do secretário de Transportes e Mobilidade do RS, Pedro Westphalen e do governador José Ivo Sartori.

O secretário de Transportes e Mobilidade do RS, Pedro Westphalen enfatizou na inauguração no terminal “que esta manhã traz um sentimento de novos tempos. No início de nossa gestão, apenas 3,3% dos modais do RS eram hidroviários. Tivemos um trabalho intenso, o Governo desde então vem buscando parcerias e encontrando confiança nestes parceiros. Com elas vamos tirar nossos caminhões das estradas e destas ações saem outras que estão sendo cumpridas passo a passo. Este é um momento histórico em que a iniciativa privada acredita no Governo. Tirando os caminhões das estradas teremos menos poluição, mia segurança e vamos diminuir os custos logísticos que as vezes afasta os clientes. Temos 1.200 quilômetros de rios navegáveis e usamos apenas uma parcela disto. Com o Porto de Pelotas, que inaugura dia 4 de outubro, vamos aumentar a capacidade de nossas hidrovias e duplicar estes 3,3% . Queremos fazer um Estado melhor ao cabo de quatro anos”.

