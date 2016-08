Secretário Ernani Polo abre os discursos na 39ª Expointer

O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo, foi o primeiro a falar na abertura oficial da 39ª Expointer, às 10h30, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A cerimônia contou com a presença de quatro ministros: Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil; Blairo Maggi, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário; Ronaldo Nogueira, do Trabalho.

Para Polo, o momento é desafiador e a feira é uma oportunidade para o agronegócio gaúcho e brasileiro mostrar seu potencial. Destacou também, as medidas tomadas para a melhoria do Parque. “Efetivamente, fazer a Expointer é integrar conhecimento e negócios”, afirma.

Ele reiterou a importância das parcerias firmadas com o Sistema Farsul, Simers, Ocergs, Fetag e Febrac, entidades que contribuem anualmente na organização da Expointer, além da gestão administrativa do subsecretário do PEEAB, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva, igualmente reconhecida por todos, principalmente pelas melhorias que vem impondo ao Parque desde o ano passado.

