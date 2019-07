Secretario especial de Previdência e Trabalho comenta impactos da reforma da Previdência em evento do Lide

O secretario especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, esteve em Porto Alegre nesta sexta-feira (5), como convidado do encontro do Lide – Grupo de Lideres Empresariais, no Country Club.

O representante do governo do presidente Jair Bolsonaro fez uma palestra sobre os impactos sociais e econômicos da reforma da Previdência. Marinho acredita que a proposta será votada antes do recesso parlamentar e deve ser aprovada sem a capitalização, que estava prevista no projeto original.

O secretário criticou, na ocasião, a retirada de estados e municípios da reforma. Ele culpou deputados e governadores do Nordeste, que não ajudaram a aprovar essa medida por uma questão política. Segundo ele, a maioria dos envolvidos seriam da oposição.

