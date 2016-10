Secretário Fábio Branco lidera reunião da Sala do Investidor, na Alemanha

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, liderou reunião da Sala do Investidor nesta segunda-feira (17), em Weimar, na Alemanha, com representantes das empresas Air Liquide e Copelmi Mineração . Pelas empresas os executivos Thomas Wurzel e Ulrich Thiem e o diretor de Novos Negócios da empresa mineradora, Roberto Faria. A audiência foi acompanhada pelo presidente da Cientec, Marc Richter, e pelo deputado estadual João Fischer.

