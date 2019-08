Secretário municipal de Itaqui é encontrado morto em Viamão

Atingidos por disparos de arma de fogo, o secretário de Captação da Recursos da Prefeitura de Itaqui, Germano Aires Garcia Ferner, foi encontrado morto, na madrugada desta quarta-feira (21), em Viamão. Ele tinha 58 anos e seu corpo estava às margens da Estrada Caminho do Meio.

Segundo a Polícia Civil, o secretário foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Viamão.

Ferner iria participar de um seminário em Porto Alegre, nesta quarta-feira (21), junto com outra secretária do município. A investigação apurou que, logo após chegar em Porto Alegre, ele deixou o hotel para se encontrar com uma pessoa. Cerca de duas horas depois, o corpo foi localizado em Viamão. Os pertences, como celular e carteira, não foram levados.

