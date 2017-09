Secretários da Saúde de Porto Alegre e do RS garantem que não há motivo para pânico nem risco de epidemia após bactéria ter sido encontrada em produtos fatiados em supermercado

Os secretários da Saúde do Rio Grande do Sul, João Gabbardo dos Reis, e de Porto Alegre, Erno Harzheim, concederam uma entrevista coletiva, na manhã desta sexta-feira (01), sobre a bactéria encontrada em produtos fatiados da rede Zaffari. A Listeria monocytogenes foi localizada no Bourbon Ipiranga, na Capital.

A bactéria tem potencial para provocar desde problemas gástricos até aborto em grávidas. No entanto, eles ressaltaram que não há motivos para pânico nem risco de epidemia. “Não há motivos para pânico, todas as medidas de precaução foram tomadas”, disse Harzheim.

“Agora se faz o vazio sanitário e higienização. Com essas ações é possível eliminar a bactéria. Não há motivos de pânico”, garantiu Gabbardo. “Por motivo de precaução, foi retirado de circulação o lote do produto onde foi encontrada a bactéria. A bactéria foi localizada em produtos apenas no Bourbon Ipiranga. A investigação está restrita a Porto Alegre”, explicou. A contaminação aconteceu em um lote específico de queijo fracionado. “Quando recebemos o resultado parcial dos exames, o próprio Zaffari já tomou as medidas necessárias para tirar o produto de circulação”, disse.

Apesar de ter sido identificada a Listeria, ainda não há registros de doenças relacionadas com a bactéria, conforme o secretário estadual. “Neste momento estão suspensas as vendas de produtos fatiados da marca Zaffari. A liberação ocorrerá de acordo com o resultado dos exames.”

Ele ressaltou a importância da nova legislação de fatiados para a garantia da segurança dos alimentos. “Quem não tem condições de fazer o fatiamento de acordo com as normas de segurança não deve vender esses produtos”, disse.

Os produtos fatiados que vêm embalados diretamente da fábrica não apresentaram contaminação, revelaram os secretários, não havendo risco para o consumo humano. Na quinta-feira, as secretarias emitiram uma nota alertando toda a população – em especial gestantes e imunodeprimidos – para não consumir produtos fatiados da fiambreria da rede Zaffari.

Sintomas

Os sintomas mais comuns da listeriose são: febre, dores musculares, náusea e diarreia. Eles podem começar de três a 70 dias após a pessoa entrar em contato com o alimento contaminado pela bactéria. A recomendação é que as pessoas que apresentarem os sintomas procurem atendimento médico.