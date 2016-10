Sede da campanha da candidata à presidência dos EUA Hillary Clinton é esvaziada após receber envelope com pó branco

A sede da campanha da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, em Nova York foi esvaziada após receber um envelope contendo um pó branco, informou a imprensa local neste sábado (22).

As autoridades abriram uma investigação para descobrir do que se trata o produto, embora ninguém tenha ficado ferido ou intoxicado no incidente, ocorrido na sexta-feira (21).

De acordo com fontes policiais, o envelope chegou primeiro a uma sede da campanha de Hillary em Manhattan e, em seguida, foi enviado para a sede no Brooklyn. Um funcionário do local abriu o envelope no final da tarde e descobriu a substância suspeita.

