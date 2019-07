Sede da Nestlé no interior do estado encerra as atividades, empresa empregava mais de 900 pessoas

O deputado federal Jerônimo Georgen, Partido dos Progressistas (PP), afirmou que as atividades da sede administrativa da Nestlé, em Palmeira das Missões, serão encerradas nesta segunda-feira (1). Ainda não se sabe a razão para que a empresa, que emprega cerca de 950 pessoas, feche as portas.

Palmeira das Missões disputou a instalação da fábrica com outros municípios da região, como Santa Rosa e Passo Fundo. A empresa foi inaugurada em setembro de 2008, durante o governo de Yeda Crusius, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Na época, foram investidos mais de R$ 70 milhões na construção da estrutura, localizada no KM 9 da BR-468.

