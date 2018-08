Sede de partido italiano é alvo de bomba

Uma bomba explodiu na noite de quarta-feira (15) diante da sede do partido nacionalista Liga Norte, na cidade de Villorba, província de Treviso, na Itália. De acordo com as autoridades, a explosão do artefato “não causou danos na estrutura”. A investigação aponta que não há indícios de que haja pessoas envolvidas. A suspeita é de que o local poderia estar equipado com carga explosiva.