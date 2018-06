Sedução e amor na tela e na mesa do Cine Gourmet de junho

Sucesso na literatura e no cinema, obra nacional ganhará uma deliciosa e inédita adaptação gastronômica na segunda edição de 2018 do Cine Gourmet. “Dona Flor e Seus Dois Maridos 2”, de Pedro Vasconcelos, estará em cartaz entre os dias 15 a 17 de junho, no Hotel Casa da Montanha, em Gramado, na Serra Gaúcha (Av. Borges de Medeiros, 3166). A obra cinematográfica também inspirará a decoração do hotel, esquetes teatrais durante o evento e um jantar exclusivo. E a missão de criar e executar o banquete, do coquetel a sobremesa, totalmente inspirado no filme, será do premiado chef baiano Fabrício Lemos, do restaurante Origem, de Salvador (BA).

Com o tema Cine Gourmet “Chefs da nossa terra, filmes com a nossa gente”, a 12° temporada do tradicional evento gastronômico/cultural da Serra Gaúcha irá retratar produções inspiradoras com histórias da cultura de estados brasileiros ao longo deste ano. Unindo o melhor da gastronomia e do cinema em Gramado, é uma atmosfera de emoção, glamour e surpresas incríveis no Hotel Casa da Montanha.

De 15 a 17 de junho:

Dona Flor e Seus Dois Maridos (2017), de Pedro Vasconcelos. O convidado especial será o chef será Fabrício Lemos, do restaurante Origem, de Salvador (BA)

Chef Fabrício Lemos

Natural de Salvador, morou 13 anos nos Estados Unidos onde formou-se pela renomada Escola de Gastronomia Francesa Le Cordon Bleu. Durante o período em que morou no exterior, trabalhou em diversos restaurantes da rede de hotéis Ritz Carlton Key Biscayne, Coconut Grove e Amelia Island, com larga experiência nas culinárias mediterrânea, italiana, francesa e espanhola. Fabrício foi quem criou o conceito da cozinha do Al Mare (eleito em 2014 como melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar de Salvador), e que rendeu o titulo de chef do ano pela Revista Veja Comer & Beber Salvador em 2014. No Ano de 2015, como chef do Restaurante Amado, ganhou como melhor restaurante de Frutos do Mar do Brasil pela revista Gula. No mesmo ano, ganhou pela Revista Prazeres da Mesa o titulo de Chef Revelação do Brasil.

Dona Flor e Seus Dois Maridos 2

Baseado no livro homônimo de Jorge Amado, essa é a segunda versão cinematográfica da obra literária. A primeira, filmada em 1976, foi durante muito tempo a maior bilheteria brasileira e, atualmente, ocupa o terceiro lugar nacional. Na trama, dirigida e roteirizada por Pedro Vasconcelos, e que tem Juliana Paes, Leandro Hassum e Marcelo faria como protagonistas, Dona Flor se vê dividida entre o amor de dois homens. O primeiro é um malandro e galante, o Vadinho, já o segundo é dedicado ao trabalho e correto, exatamente o oposto um do outro.

Cine Gourmet

O projeto chega agora ao seu décimo primeiro ano. Desde a primeira edição, chefs renomados tem compartilhado a missão de criar uma refeição completa, da entrada à sobremesa, inspirada num filme escolhido especialmente para a ocasião. Um charme a mais são os filmes selecionados, que fazem parte de um tema pré-determinado. Se no começo o motivo era a gastronomia, no ano seguinte a aposta foram os clássicos inesquecíveis. Depois vieram grandes musicais, um passeio pelos cenários turísticos do mundo, as personalidades que marcaram suas épocas, os vencedores do Oscar, as comemorações cinematográficas e grandes sucessos de todos os tempos, entre outros. Este ano, cada encontro irá apresentar sempre as grandes inspirações cinematográficas. Uma garantia de emoções e surpresas do início ao fim. Confira a programação completa da temporada 2017:

Como funciona

O Cine Gourmet começa na noite de sexta-feira, com recepção dos hóspedes e convidados e uma degustação de vinhos e espumantes. No sábado acontece o Chá da Tarde, na varanda do hotel. À noite a programação tem início às 19h, com um coquetel preparado pela gourmet e oferecido antes da exibição do longa-metragem. Às 20 horas acontece a projeção do filme escolhido na sala de eventos, seguido por um bate-papo descontraído com o chef convidado e o apresentador Robledo Milani sobre as inspirações vistas na tela grande e que em breve serão saboreadas na mesa. Na sequência, todos se dirigem ao Restaurante La Caceria, onde o público será convidado a experimentar o menu especial baseado no filme recém visto. Todo participante do Cine Gourmet ganha um prato de cerâmica pintado exclusivamente para a ocasião, seguindo a tradição da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança.

Grupo Casa Da Montanha

O Grupo Casa da Montanha compreende diversos empreendimentos. O mais tradicional é o Hotel Casa da Montanha, localizado no centro de Gramado, um dos principais pontos turísticos de todo o país. Com confortáveis instalações, oferece 79 quartos nas mais variadas modalidades, com amplo espaço para lazer e entretenimento. Nele se localiza também o La Caceria, restaurante de carnes de caça recomendado pelo Guia 4 Rodas. Em Gramado é possível se hospedar ainda no Petit Casa da Montanha, no coração da cidade, com apenas 12 quartos, mas com todo o conforto do hotel principal num ambiente que prima pelo conforto. Em Cambará do Sul está o internacional Parador Casa da Montanha, uma das principais referências em todo o Brasil em acampamento de luxo, com 19 cabanas térmicas em acomodações irresistíveis próximas a verdadeiros cartões-postais da natureza, como os parques nacionais Aparados da Serra e Cânion Fortaleza.

