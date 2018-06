Conforme estava previsto, nesta -feira (29) volta a operar o bloqueio do acesso a Pelotas pela Avenida Viscondessa da Graça. A unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informa que a entrada de veículos ficará fechada, das 7h às 18h, até (1º). A intervenção faz parte das obras de duplicação da BR-392 no Contorno de Pelotas.

Deixe seu comentário: