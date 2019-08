Interessados em concluir o Ensino Fundamental gratuitamente no Centro de Porto Alegre podem se inscrever até sexta-feira, 16, para cursar a Educação de Jovens e Adultos na escola Monteiro Lobato. As inscrições devem ser feitas no setor de atendimento ao público da Unidade de Gestão de Vagas da Smed, na rua dos Andradas, 680, térreo, das 9h às 16h30.

