Segunda agência do Sicredi é alvo de criminosos nesta sexta-feira, no interior do Rio Grande do Sul

Pelo menos quatro homens armados roubaram uma agência do Sicredi, no município de Coronel Pilar, na Serra Gaúcha, na tarde desta sexta-feira (16). Os criminosos fugiram levando uma quantia em dinheiro e uma mulher como refém. Ela foi deixada na saída da cidade. A Brigada Militar não soube precisar o valor levado pela quadrilha.

Policiais realizam buscas na região com auxílio de helicóptero. Na madrugada desta sexta-feira, uma unidade do Sicredi foi atacada em Vila Lângaro, no Norte do RS. Os criminosos terminaram fugindo sem conseguiram roubar nada.

