Segunda é a nova sexta: evento no Simplify terá pizza, cerveja e bate-papo descontraído

“Quem não vive a segunda, não merece a sexta” é a proposta do evento que acontece na próxima segunda-feira (3) no espaço colaborativo Simplify, no Menino Deus. No espaço terá pizza, cerveja e um bate-papo com o empresário Gustavo Pereira, a empreendedora Grazi Inácio, o atleta Thuan Lemos e a educadora Dani Medeiros. Juntos, eles falarão sobre empreendedorismo e impacto social.

As inscrições podem ser realizadas no Sympla.

Para mais informações: contato@eventsoffice.com.br ou pelo WhatsApp (51) 98432-8121.

