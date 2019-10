Segunda edição da mostra Novos Discos Nossos acontece nos dias 1º e 02 de novembro no Teatro Renascença

Com a proposta de levar a música local produzida de forma independente no Rio Grande do Sul para os palcos dos teatros da cidade, acontece nos próximos dias 01 e 02 de novembro, a mostra Novos Discos Nossos, no Teatro Renascença. Esta é a segunda edição do evento, que no ano passado partiu de uma iniciativa do músico Thiago Ramil, e hoje conta com o envolvimento de uma equipe de dez realizadores e o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, além de algumas marcas locais.

A programação terá início na sexta-feira (01), com os shows das artistas Glau Barros, às 19h, seguida pela apresentação de Negra Jaque, às 21h. Já no sábado (02), sobem ao palco, o músico Marcelo Delacroix e o trio Quarto Sensorial, nos mesmos horários do dia anterior.

“A curadoria da Mostra foi feita em cima do intuito de transitar entre sonoridades diferentes e de artistas que tiveram produções – discos e/ou projetos – lançados recentemente com a ideia de dar mais visibilidade à produção autoral, criando uma conexão com o público e fomentando a cultura local”, explicou Sofia Antognoli Lerrer, uma das realizadoras do evento.

Os ingressos já estão a venda pelo site sympla (pelo link: encurtador.com.br/dhBDK), à R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia entrada e ingresso solidário). O ingresso solidário pode ser adquirido através da doação de 1kg de alimento não perecível que será entregue à equipe da Tela Indígena, um projeto que exibe filmes realizados por indígenas e com essa temática, e que irá destinar as doações aos grupos apoiados pela iniciativa. Além da venda online, também será possível a compra na hora e no local (sujeito à disponibilidade).

Ainda como parte da programação, acontece no sábado, às 17h30min, o painel Processos de Produção Musical, com a participação dos produtores Bel Medula, Wagner Lagemann e Marcelo Consetti abordando assuntos diretamente relacionado à cena independente local.

A mostra Novos Discos Nossos é uma iniciativa independente que conta com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, do selo Tronco, da Cervejaria Peregrina, do Céu Lado B, da Mundaréu e da TVE e da FM Cultura.

SERVIÇO:

O que: Segunda edição da mostra Novos Discos Nossos acontece nos dias 01 e 02 de novembro no Teatro Renascença

Quando: 01 e 02 de novembro, à partir das 19h

Onde: Teatro Renascença (Av. Erico Veríssimo, 307)

Ingressos: R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia entrada e ingresso solidário) – pelo site sympla (link: encurtador.com.br/dhBDK) e na hora e no local (sujeito à disponibilidade)

Apoio: Prefeitura de Porto Alegre, selo Tronco, Cervejaria Peregrina, Céu Lado B, Mundaréu, TVE e FM Cultura