Segunda edição do Projeto Raízes homenageia o nativismo com participação de Thomas Machado no domingo

Com entrada franca e em comemoração ao mês Farroupilha, a segunda edição do projeto Raízes contará com nove apresentações de artistas regionais neste domingo (22) no Parque da Redenção.

Além de nomes consagrados, homenageando a cultura tradicionalista, como César Oliveira e Rogério Melo, Demetrio Xavier e Yangos, a edição desse ano traz a revelação do The Voice Kids Thomas Machado e a participação do Guri de Uruguaiana em diversos momentos da programação.

A iniciativa financiada pelo Pró-Cultura RS, com patrocínio das Tintas Renner e realizada pelo Grupo Austral, integra a programação cultural da Semana Farroupilha, que segue com atividades até 22 de setembro.

O projeto Raízes teve início em 2018 no Parque da Gare, em Passo Fundo, movimentando a Semana Farroupilha com atrações nativistas. Serviço: Quando: 22 de setembro, domingo Local: Parque Farroupilha – Redenção (Largo Setembrina) Horário: a partir das 10h Programação: 10h – Demetrio Xavier

11h30 – Yangos

13h30 – Thomas Machado

15h – Guri de Uruguaiana

15h20 – Carolinne Camarão

16h20 – Guri de Uruguaiana

16h40 – Juliana Spanevello

18h30 – Guri de Uruguaiana

19h – César Oliveira e Rogério Melo

