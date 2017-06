Segunda ediÃ§Ã£o do Encontro Cervejeiro Ã© atraÃ§Ã£o para este final de semana no I Fashion Outlet

Os visitantes que forem neste final de semana ao I Fashion Outlet Novo Hamburgo terão um atrativo a mais durante suas compras e momentos de lazer. O empreendimento receberá a segunda edição do Encontro Cervejeiro, nos dias 17 e 18 – sábado e domingo -, das 12h às 20h.

Com o melhor da cerveja artesanal da região e o clima de pub ao ar livre do jardim do I Fashion Outlet, o encontro terá a presença dos trucks John’s Beer Truck, Veterana e Kombosa, que comercializarão suas bebidas durante todo o dia. Para harmonizar com as cervejas, a Na Bike Food venderá pizzas e calzones para deixar a experiência ainda mais completa.

E para dar trilha sonora a este ambiente de descontração, a música ao vivo embalará os visitantes que passarem pelo espaço – que além dos Trucks cervejeiros, terá também uma exposição de cinco motos lambretas/vespas, para deixar o clima ainda mais animado e interativo.

I Fashion Outlet Novo Hamburgo

Inaugurado em setembro 2013, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo é o primeiro outlet premium do Sul do país e primeiro empreendimento desse segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, localizado no Km 236 da BR-116.

Atualmente, conta com mais de 80 lojas e oferece o melhor do varejo nacional e internacional, com descontos de 30% a 70%, além de nove operações de fast-food e um renomado restaurante, o Mamma Mia. Com um projeto arquitetônico diferenciado, o outlet valoriza a iluminação natural e tem formato de open mall e oferece diversos serviços para clientes, como o estacionamento gratuito, com capacidade para 1.300 carros.

Serviço

O que: Encontro Cervejeiro

Quando: Dia 17 e 18 de junho

Horário: Das 12h às 20h

Onde: Jardim do I Fashion Outlet – Rodovia BR-116 km 236

Entrada: Gratuita

Informações: (51) 3600.1000

Estacionamento gratuito

