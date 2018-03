A segunda etapa do projeto Bate-Papo com os Diretores reuniu 244 gestores de escolas em Santa Rosa. O encontro ocorreu nesta sexta-feira (2) no auditório da Unijuí – Campus Santa Rosa – e contou, na abertura, com apresentação de artistas locais. Em seguida, o secretário da Educação, Ronald Krummenauer, palestrou por cerca de 45 minutos aos presentes.

