Segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começa nesta segunda-feira e contempla adultos entre 20 e 29 anos

A segunda fase da Campanha Nacional contra o Sarampo começará a partir da próxima segunda-feira, 18, em 113 postos de saúde de Fortaleza. A ação de imunização pretende vacinar adultos de 20 a 29 anos que não tenham tomado as duas doses da vacina, ou que estão com o esquema incompleto.

O Ceará, de acordo com o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), de outubro, registra cinco casos importados (quando o indivíduo é infectado em outro estado), 124 casos descartados e 48 em investigação. Nos últimos 90 dias, 5.660 casos da doença foram confirmados no Brasil, com 14 óbitos. Mais de 90% das ocorrências estão concentrados em 192 municípios do estado de São Paulo.

De acordo com Secretária Municipal da Saúde (SMS), a campanha pretende conscientizar a população sobre a prevenção contra a doença, assim como diminuir as chances da propagação do vírus. O dia D será em 30 de novembro, data que também encerra a campanha.

A coordenadora de imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, explica que a ação prioriza os adultos porque é nessa faixa etária que há mais chances de contrair a doença, levando em conta o atual surto espalhado pelo País. “Os sintomas da doença aparecem somente seis dias após o início da infecção, ou seja, a pessoa já está transmitindo a doença, sem saber que está doente”, alerta.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) informou que um outra ação de imunização está programada para 2020 e deve incluir pessoas de 50 a 59 anos.

Pessoas com mais de 60 anos não precisam do reforço da vacina, de acordo com o Governo Federal. Elas não correm o risco de contraírem a doença, pois provavelmente já tiveram contato com o vírus (principalmente aqueles que viveram nos anos 70, quando a doença era muito prevalente).

Campanha Nacional contra o sarampo

Lançada no dia 07 de outubro, a estratégia contemplou, em sua primeira fase, as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não tinham sido imunizadas ou que estavam com o esquema de vacinação incompleto. A população de crianças foi 100% atingida na meta mensal da campanha.

Em Fortaleza, os agentes de saúde realizaram busca ativa junto ao prontuário dos faltosos, bem como divulgaram a importância da imunização na área de cobertura de seus territórios.

Vacinação

A vacina tríplice viral, que atua contra sarampo, caxumba e rubéola, faz parte da rotina de imunização e, por isso, está disponível durante todo o ano nos postos de saúde. O esquema vacinal compreende duas doses: a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 meses, com a tetraviral (sarampo-caxumba-rubéola-varicela). Em situação de surto da doença, a dose zero é instituída para crianças a partir de 6 meses de idade, sob orientação do Ministério da Saúde.

Dos cinco até os 29 anos, são indicados duas doses, com intervalo de 30 dias. Já dos 30 até os 49 anos, uma dose é suficiente. A avaliação da necessidade de vacinar ou não é feita pelos profissionais que atuam nos postos, a partir da avaliação da caderneta de vacinação do usuário.

Sarampo abre portas para outras doenças

De acordo com informações do Ministério da Saúde (MS), pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, conseguiram mostrar que o vírus do sarampo pode apagar, em média, 20% da memória imunológica do nosso organismo. Isso significa que pessoas que contraíram o vírus do sarampo têm risco aumentado de terem outras doenças infecciosas, inclusive doenças que o organismo já havia criado defesas. É como se o vírus do sarampo fosse a chave para liberar a entrada para novas doenças.