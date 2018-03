A Prefeitura de Gramado realiza a segunda edição do Gramado Novos Olhares. O evento desta vez será focado em Tecnologia e Desenvolvimento Humano. Participam Raquel Chebabi, líder do IBM Think Lab; Marcelo Violento, da IBM Regional Sul e Antonio Carlos Canova, executivo de ecossistemas. O encontro acontece dia 19, segunda-feira, a partir das 17h, no Auditório da Prefeitura de Gramado.

Deixe seu comentário: