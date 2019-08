Apesar do frio desta segunda-feira (5), o dia terá predomínio de sol em todas as regiões do Estado. No início do dia terá nevoeiro e neblina, com geada na maioria das cidades gaúchas. Ao longo do dia, as temperaturas sobem e o clima deve ser agradável.

Em Porto Alegre, o dia será de sol e céu limpo. A mínima é de 3°C, enquanto a máxima chega aos 19°C.

