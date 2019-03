Segunda-feira é o dia de começar a dieta: conheça alguns hábitos que dificultam o emagrecimento

Segunda-feira é o dia oficial de começar uma nova dieta. Quando pensamos em perder peso, alimentação e exercícios físicos parecem ser os únicos pilares para eliminar os quilinhos extras. Mas, alguns hábitos prejudicam demais o processo de emagrecimento, como o fato de não dormir adequadamente. Além da maior chance de atacar a geladeira durante a madrugada e comer algo nada saudável, a falta de descanso afeta o metabolismo.

“O hormônio GH (hormônio do crescimento) é liberado durante a madrugada, quando a pessoa está em sono profundo. Este hormônio ajuda no ganho de massa magra e diminuição da massa gorda. Sem ajuda dele, emagrecer fica mais difícil”, explica a nutricionista Maria Clara Pinheiro.

A falta de planejamento da alimentação diária é outro perigo para quem está lutando contra a balança e quer passar a comer melhor. Programar os pratos e os horários de acordo com a sua rotina evita a tentação de optar por algo mais prático e saboroso na hora que a fome apertar.

A mastigação e o tempo destinado às refeições é outro ponto que precisa ser observado por quem quer emagrecer.

“Quando o alimento chega ao estômago, essa informação demora cerca de 20 minutos para chegar ao cérebro, portanto, o ato de comer lentamente possibilita que o cérebro entenda, eficientemente, a mensagem enviada pelo hormônio da saciedade”, finaliza a enfermeira e estrategista de emagrecimento Mari de Chiara.

Faça o certo

Durma bem; beba água; coma alimentos de verdade; mastigue muito; não ingira líquidos nas refeições; tome café da manhã.

Chás emagrecem?

A maioria das pessoas que procura dietas para emagrecer em algum momento já se deparou com receitas de infusões milagrosas que secam a barriga ou auxiliam na desintoxicação do organismo. Mas qual é a real eficácia dessas bebidas no auxílio da perda de peso? Primeiramente, é bom esclarecer que nenhum chá gera perda de peso sozinho. Parece uma observação óbvia, mas muitos produtos são vendidos com a promessa de reduzir a gordura presente no organismo. Na verdade, os chás ditos emagrecedores cumprem o papel de auxiliar pessoas que estão em um processo de reeducação alimentar.

As ervas usadas com esta finalidade costumam ter na composição ativos estimulantes, como a cafeína, ou apresentam efeito diurético. Chás ricos em cafeína, como o verde e o preto, ajudam a acelerar o metabolismo e podem funcionar também como termogênicos. Por isso, eles são bons aliados no processo da perda de peso de quem pratica atividade física. Já as infusões de efeito diurético, como hibisco e cavalinha, ajudam a combater a retenção de líquidos, diminuindo os inchaços. Segundo a nutricionista especializada em Ortomolecular e Fitoterapia, Luna Azevedo, a sensação de emagrecimento acontece por consequência desses efeitos.

“A pessoa tem a sensação temporária de que está emagrecendo, mas muitas vezes é um processo de diminuição da retenção de líquidos. Por exemplo, se o paciente tem uma alimentação muito ruim e consome muitos alimentos industrializados e refrigerantes, é provável que tenha retenção de líquidos porque esses produtos contêm muito sódio. Então, ao tomar esses chás, há a sensação de emagrecimento.”

