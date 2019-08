A frente fria avançou e trouxe chuva para todas as regiões gaúchas nesta segunda-feira (12). Desde o início da manhã, a instabilidade atinge pontos do Oeste, Centro e Sul, avançando pelas demais áreas ao longo do dia. O ar frio ingressa e as mínimas devem ocorrer somente no período da noite.

Em Porto Alegre, a mínima será de 13°C e a máxima não passa dos 17°C.

