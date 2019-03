O ar seco avança pelo estado nesta segunda-feira (25) e o sol predomina em todas as regiões. Há possibilidade de pancadas rápidas e isoladas de chuva apenas no Litoral, na faixa entre Mostardas e Chuí, e no Extremo Sul. As temperaturas são baixas no início da manhã, mas a tendência é que elas subam mais ao longo do dia. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 26°C.

