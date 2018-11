A prefeitura de Porto Alegre deposita nesta quinta-feira (1º), a segunda parcela da folha do funcionalismo do mês de outubro, no valor de R$ 650,00. A parcela integraliza os salários de 33% dos servidores (10.367 matrículas). Os valores correspondem a R$ 14,5 milhões e são provenientes de receitas próprias do Município.

