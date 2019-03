A segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-1 foi marcada por goleadas. O Flamengo venceu o Vitória de Pernambuco por 10×0 e o Internacional marcou 7 gols contra o São Francisco.

Na segunda fase do campeonato, estão o Flamengo, o Internacional, o São José, o Santos, o Audax e o Kindermann. Nesta terça-feira (26) começam os jogos da terceira rodada com uma disputa entre o Corinthians e o Internacional, em São Paulo, no Parque São Jorge.

