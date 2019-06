Segundo Corsan, abastecimento de água está normalizado em Gravataí

Após uma semana desde o primeiro rompimento da adutora na Avenida Ely Corrêa, em Gravataí, Região Metropolitana, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) normalizou o abastecimento para os moradores dos 35 bairros afetados. O último conserto foi finalizado na noite de sábado (1º) e o retorno da água estava previsto para o fim da tarde desta segunda-feira (3).

A adutora se rompeu pela primeira vez na terça-feira (28). Depois da conclusão do primeiro conserto, na noite de quinta (30), a Corsan retomou a operação da adutora com o aumento gradativo de vazão, um procedimento usual para retomada do abastecimento. Porém, na sexta, um anel de borracha da adutora se deslocou, causando um segundo vazamento. Cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pela falta d’água.

