Segundo dia do vestibular da Ufrgs tem provas de portuguÃªs e redaÃ§Ã£o

No segundo dia do vestibular da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), os alunos realizam nesta segunda-feira (09) as provas de português e redação. Os testes iniciaram às 8h30min. Os candidatos têm quatro horas e meia para responder as 25 questões e escrever o texto, que deve conter no mínimo 30 linhas.

O concurso começou neste domingo (08) com provas de física, literatura brasileira e língua estrangeira. O gabarito das 75 questões foi divulgado no fim da tarde.

Na terça-feira (10), serão aplicadas as provas de biologia, química e geografia. No último dia, na quarta-feira (11), o concurso encerra com as provas de história e matemática. As provas ocorrem em Porto Alegre, Imbé, Tramandaí e Bento Gonçalves. O listão com os nomes dos aprovados será divulgado até o dia 21 de janeiro.

Comentários