Segundo FGV, Confiança Empresarial avança motivada pela melhora das expectativas

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) subiu 0,9 ponto em julho de 2019, para 93,9 pontos. Na métrica de média móveis trimestrais, o índice avançou em 0,1 ponto, após recuar nos quatro meses anteriores.

“A alta da confiança empresarial pelo segundo mês consecutivo foi motivada principalmente pela melhora das expectativas. O resultado parece estar relacionado com a aprovação da votação em 1º turno da Reforma da Previdência e medidas para incentivar o consumo como a liberação dos recursos do FGTS e PIS/PASEP. Para que haja uma recuperação mais consistente será necessária a efetiva melhora do nível de atividade. Na análise setorial, o comércio se destaca e a indústria de transformação segue piorando pelo terceiro mês consecutivo”, afirma Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora das Sondagens.

Dados

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV IBRE: Indústria, Serviços, Comércio e Construção.

O ISA-E, índice que retrata a percepção sobre a situação atual dos negócios, subiu 0,1 ponto em julho, para 89,9 pontos. O índice tem oscilado numa estreita faixa em torno dos 90 pontos, baixa em termos históricos, desde março de 2018. Já o Índice de Expectativas (IE-E) subiu 0,9 ponto no mês, para 101,0 pontos, o maior resultado desde setembro de 2013 (101,4 pontos).

Entre os subíndices que compõem o ICE, pelo segundo mês consecutivo, apenas a confiança da Indústria recuou 0,9 ponto, permanecendo abaixo da zona de neutralidade (100 pontos) desde junho de 2018. No setor de Serviços, a confiança registra a segunda alta consecutiva, em 2,2 pontos, recuperando parte das perdas entre fev-mar. No Comércio, houve avanço de 2,3 pontos influenciada tanto pela melhora da percepção atual dos negócios quanto das expectativas para os próximos meses. Para as empresas da Construção, a confiança subiu 2,6 pontos, para 85,4 pontos, retornando ao nível de dezembro de 2018.

Difusão da Confiança

Em julho, a confiança avançou em 67% dos 49 segmentos que integram o ICE. Os destaques do mês são o Comércio, setor em que todos os segmentos registraram alta; e a Construção, com alta da confiança em 91% dos segmentos. No mês passado, a disseminação da alta havia alcançado 65% dos segmentos.

Dados completos no Portal IBRE, no link: https://bit.ly/2YukxiB.

