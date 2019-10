Segundo laudo médico, João de Deus não tem nenhuma doença grave que o impeça de seguir preso

No dia da perícia médica, realizada em 26 de agosto, João de Deus pesava 84 quilos. Desde que foi preso, ele perdeu 37 quilos.

Durante a perícia, João de Deus, que está preso no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, disse aos médicos que passou a sentir dores no quadril direito e no joelho direito desde que foi para a cadeia, e que, às vezes, aparece sangue em sua urina. Também relatou que desmaiou e caiu diversas vezes, e que está usando bengala. Ainda segundo ele, o apetite diminuiu consideravelmente.