Segundo lote do saque do FGTS começa hoje

A partir desta sexta-feira (27), trabalhadores que são clientes da Caixa, possuem conta poupança no banco e nasceram em maio, junho, julho ou agosto, podem sacar até R$500 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os valores serão depositados nas contas automaticamente.

A primeira leva, dos trabalhadores com conta poupança na Caixa nascidos em janeiro, fevereiro, março ou abril, recebeu o dinheiro no último dia 13. É possível sacar até R$500 de cada conta do FGTS, limitado ao valor do saldo. Por exemplo, se o trabalhador tiver duas contas, uma com saldo de R$120 e outra com saldo de R$1.000, poderá sacar o valor total da primeira e R$500 da segunda. Assim, o total a sacar será de R$620.

Vale destacar que o saque imediato de até R$500 é diferente do saque-aniversário, uma nova modalidade de resgate do FGTS criada pelo governo, que começará a valer em 2020 em diante. Os próximos a poderem sacar até R$500 do FGTS serão os clientes com conta-poupança que nasceram em setembro, outubro, novembro ou dezembro, a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o crédito automático na conta poupança.

O prazo para pedir o adiantamento do crédito em conta termina na próxima sexta-feira (4) e o pagamento será realizado em 9 de outubro. Para pedir a antecipação dos R$500 do FGTS, o correntista pode usar o internet banking da Caixa, o aplicativo do FGTS ou o site. Também é possível fazer a solicitação pelo telefone (0800 724 2019) ou direto na agência.

Deixe seu comentário: