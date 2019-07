Segundo pesquisa Datafolha, 33% aprovam e 33% desaprovam o governo Bolsonaro

Nesta segunda-feira (8), foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo uma pesquisa Datafolha que mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro:

Ótimo/bom: 33%

Regular: 31%

Ruim/péssimo: 33%

Não sabe/não respondeu: 2%

A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 5 de julho, com 2.086 entrevistados com mais de 16 anos, em 130 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que, considerando a margem de erro, há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade.

No mês de abril, quando foi realizada a pesquisa anterior, os índices foram:

Ótimo/bom: 32%

Regular: 33%

Ruim/péssimo: 30%

Não sabe/não respondeu: 4%

Em relação à expectativa com o futuro do governo, após seis meses de mandato, 51% esperam que Bolsonaro faça um governo ótimo ou bom; 21%, regular; e 24%, péssimo. Antes da posse, 65% esperavam que o presidente fizesse um governo ótimo ou bom, contra 17% de regular e 12%, ruim ou péssimo.

O Datafolha também perguntou se Bolsonaro fez mais, menos ou o que deveria pelo país. Os resultados foram os seguintes:

Fez pelo país mais do que esperava: 12% (eram 13% em abril)

Fez pelo país o que esperava que ele fizesse: 22% (eram 22%)

Fez pelo país menos do que esperava: 61% (eram 61%)

E levantou, ainda, se os entrevistados acreditam que o presidente age ou não como deveria:

Age como presidente deveria: 22% (eram 27% em abril)

Na maioria das ocasiões age como deveria: 28% (eram 27%)

Em algumas ocasiões age como deveria: 21% (eram 20%)

Em nenhuma ocasião age como deveria: 25% (eram 23%)

Outros presidentes

Aos seis meses de mandato, os percentuais de ótimo e bom dos demais presidentes foram os seguintes:

Fernando Collor (1990): 34%

Itamar Franco (1993): 24%

FHC 1 (1995): 40%

FHC 2 (199): 16%

Lula 1 (2003): 42%

Dilma 1 (2011): 49%

Dilma 2 (2015): 10%

Bolsonaro (2019): 33%

