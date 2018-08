O presidente do Mali, Ibrahim Bubacar Keita, e o líder da oposição, Sumaila Cisé, disputarão o segundo turno das eleições presidenciais do Mali, informou nesta quinta (2) o ministro da Administração Territorial, Mohamed Ag Erlafk. No primeiro turno, realizado em 29 de julho, Keita obteve a primeira posição, com 1.333.813 votos (41,42%). Sumaila Cisé recebeu 573.111 votos (17,80%).