Seguralta inaugura 121 unidades no primeiro semestre e está entre as 20 maiores redes de franquias do Brasil

Com meio século de história, a Seguralta está entre as 20 maiores redes de franquia do Brasil. Atualmente, com 980 unidades em operação, a rede de corretores já é a maior do seu segmento, soma um faturamento anual consistente na casa dos R$270 milhões e ultrapassará as 1000 unidades ainda em 2018.

Somente no primeiro semestre de 2018, inaugurou 121 unidades e comercializou 170 franquias que estão em processo de abertura e inauguração. O negócio começou quando os irmãos Reinaldo Zanon e Luis Gustavo Zanon olharam para a antiga corretora da família, que estava em uma situação difícil e acumulava R$300 mil em dívidas e a transformaram na rede de franquias que conhecemos hoje.

Um dos segredos para expansão rápida está nos modelos simplificados de negócios que a rede oferece. São três – Home Office, Basic e Standard – que tem investimento entre R$25mil e R$120 mil e foram projetados para atender as necessidades do franqueados de maneira rápida e eficiente. A rentabilidade da rede é de 10% a 15% e o faturamento médio mensal varia entre R$ 50mil e R$100 mil conforme o modelo de negócio.

“Mesmo com o país passando por uma crise, crescemos consistentemente tanto em novas unidades como também na performance das franquias que estão em funcionamento. Trabalhamos duro junto com os franqueados para que isso seja possível”, dizem os irmãos Zanon que afirmam que chegarão em breve a mil unidades.

Conheça os modelos de negócios

No modelo Home Office da Seguralta, o novo franqueado recebe todo o treinamento padrão e suporte operacional da rede e pode trabalhar de casa com as vantagens de não precisar de ponto comercial e poder organizar seu horário e rotina de maneira mais personalizada. O investimento é de R$25mil.

Já o modelo Basic é uma novidade e foi lançado para atender empreendedores que buscam um local de trabalho padronizado, porém com uma maior flexibilidade e ainda com baixo investimento total de R$45 mil. É uma oportunidade interessante para quem quer ter seu primeiro negócio, mas não se adapta ao modelo home-based.

No modelo Standard, o franqueado precisa disponibilizar um ponto comercial e o investimento inicial é de R$120mil. Esse modelo é ideal para quem busca uma estrutura mais aprimorada, com padronização do local e uma equipe mais robusta, fatores que geram mais segurança e maior aceitação. Todos os modelos foram formatados para alta rentabilidade e todos os franqueados recebem treinamento e suporte operacional completo da franqueadora.

