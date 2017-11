Segurança é preso acusado de ter atirado contra dois senegaleses no bairro Sarandi, em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (21) um homem suspeito de ter atentado contra a vida de dois senegaleses. O fato ocorreu em 23 de outubro deste ano, em uma empresa no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A prisão do homem foi realizada no bairro Restinga, na Zona Sul da Capital, em local usado como esconderijo pelo foragido.

Segundo o delegado Cassiano Cabral, os senegaleses trabalhavam em uma empresa e foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados pelo preso, que exercia atividades de segurança. Os imigrantes foram até o local para buscar as carteiras de trabalho que estavam retidas.

Ao chegarem na empresa, a portaria estava aberta, mas o segurança não estava. Eles ficaram aguardando, mas quando o homem chegou e mandou que saíssem. Os senegaleses disseram que não sairiam até que a situação fosse resolvida. Foi quando o segurança saiu do local, buscou uma arma e voltou já atirando.

Um dos disparos atingiu a cabeça de uma das vítimas, que sobreviveu. Um vídeo obtido pela polícia mostra o momento em que o segurança dispara contra os dois. Um deles fica caído no chão enquanto o outro sai correndo. O segurança foge e outra pessoa se aproxima para prestar socorro. Mesmo com os disparos, os dois imigrantes sobreviveram.

O preso tem antecedentes por receptação, lesão corporal, furto, posse de entorpecentes, estelionato, porte de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uso de documento falso e ameaça.

Deixe seu comentário: