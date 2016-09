Segurança é tema de palestra na São Judas

No dia 21 de setembro, a Instituição São Judas Tadeu – Colégio e Faculdades – recebe o subcomandante operacional do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Guilherme Fregapani de Almeida. Na ocasião, ele fará uma palestra passando orientações sobre segurança. A atividade integra a programação que visa à promoção da paz, da vida e contra a violência organizada pelo Sindicato de Ensino Privado do RS (SINEPE/RS). O evento tem início às 18h e será realizado no auditório Elisa Verinha Romak Alves. A entrada é franca.

Comentários