Segurança pública pauta painel na Federasul desta quarta-feira (31)

A reunião-almoço Tá na Mesa, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul – Federasul, que acontece na próxima quarta-feira,31/10, irá discutir um dos principais problemas que o Estado vem enfrentando nos últimos tempos e que impactam, diretamente, toda a sociedade: Segurança Pública. Participam deste encontro: Cezar Schirmer, secretário de Estado da Segurança Pública; Leonardo Fração, sócio da Nebraska Capital | Instituto Cultural Floresta e o comandante-geral da Brigada Militar, Mário Ikeda.

Entre os assuntos que serão abordados estão a relação entre política e segurança; o programa de gestão operacional da Brigada Militar e a redução dos indicadores de criminalidade em 2018. O Tá na Mesa acontece no 7º andar do Palácio do Comércio, a partir das 12h.

