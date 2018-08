Segurança registra queda nos crimes contra a vida

Mais uma boa notícia vinda da área da segurança, sob a gestão do secretário Cezar Schirmer. De janeiro e julho deste ano, os crimes contra a vida mantiveram a tendência de queda no Rio Grande do Sul. Essa queda se dá na comparação com o mesmo período de 2017. Os dados estatísticos da criminalidade foram divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública e mostram uma redução de 28,2% nos índices de latrocínio e 24,5% nos homicídios.

Capital tem números positivos

Um dado importante revelado pelo secretário da Segurança, Cezar Schirmer, e os dirigentes dos órgãos da segurança (Polícia Civil, Brigada Militar, Susepe e Instituto de Perícias) mostra que, na Capital, as ocorrências de homicídio doloso diminuíram 21,2% e as de latrocínio, 20%.

R$ 2,5 bilhões roubados retornam aos cofres da Petrobras

Embora os defensores do fundamentalismo ideológico continuem negando que tenha ocorrido um assalto na Petrobras nos governos Lula e Dilma, o fato é que ontem a própria Petrobras confirmou que a Força Tarefa da Lava-Jato já devolveu aos seus cofres a quantia de R$ 2,5 bilhões.

Justiça suspende bloqueio de ativos da Capemisa

Para evitar que o bloqueio dos ativos livres de várias empresas ligadas à Capemisa provocasse a liquidação da Aplub, o desembargador Pedro Luiz Pozza, da 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, suspendeu a liminar concedida pela 16ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, que determinava esse bloqueio. A medida de primeiro grau visava suprir as provisões técnicas relativas aos planos previdenciários da Aplub. A decisão atendeu pedido das empresas Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., Capemisa Capitalização S/A e Capemisa Instituto de Ação Social, que ingressaram com agravo de instrumento contra a liminar do juízo do 1º grau.

Dia dos Pais e acidentes de trânsito

Segundo dados da Seguradora Líder trazidos à coluna, três em cada quatro indenizações pagas por acidentes de trânsito são para vítimas do sexo masculino. A lembrança é feita porque neste domingo, dia 12 de agosto, é celebrado o Dia dos Pais. A data é uma oportunidade importante de chamar a atenção para os cuidados no trânsito, principalmente por parte dos homens. De janeiro a junho, vítimas do sexo masculino representaram aproximadamente 75% dos 169 mil indenizados pelo DPVAT em todo o território nacional.

O realizador de um sonho chamado Springer

Um dos mais importantes ícones do empreendedorismo nacional, o empresário gaúcho Paulo Vellinho, fundador da Springer, e ex-presidente da Fiergs e da Abinee (Associação Brasileira da Industria Eletroeletrônica), vai apresentar para jornalistas, no próximo dia 15, no Plaza Hotel, na capital gaúcha, seu livro “Paulo Vellinho – O Realizador de um Sonho Chamado Springer”.

