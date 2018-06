Segurança salarial

Não entrou um centavo na conta do Governo do Estado do Rio do dinheiro federal para a intervenção na Segurança Pública, mas a burocracia vai bem financiada. Depois de criar 230 cargos para o gabinete de intervenção do Rio, o Planalto vai desembolsar mais de R$ 14 milhões em 2018 para bancar os salários de 164 novos servidores do Ministério Extraordinário de Segurança. Para 2019, de acordo com a Medida Provisória enviada ao Congresso, o impacto orçamentário será de R$ 19,4 milhões; e de R$ 19,5 milhões em 2020.

Hein!? Como?

O Ministério da Transparência identificou mais de 5 mil indícios de mau uso do Cartão Corporativo do Governo. Muitos são gastos com hospedagem… em fins de semana.

Licitações

O monitoramento do Ministério, ao qual a Coluna teve acesso, também identificou mais de 33 mil indícios de irregularidades nas compras do Governo. Os alertas vão de licitantes com mesmo telefone a pregões onde a melhor proposta não ganhou.

Come backing…

Portugal e Estados Unidos lideram os pedidos de vistos de brasileiros para imigração. O desalento com o Brasil só não é maior do que o visto negado ou a deportação depois de anos de planejamento. O governo dos EUA já negou 60 mil vistos de brasileiros para entrada no país.

…e bate-volta

Já no aeroporto lusitano todos os dias registram-se brasileiros barrados na imigração. A baixa qualificação e o amadorismo nos argumentos os levam diretamente para o portão de embarque de retorno para o Brasil – muitos enganados por atravessadores.

Lição da Grécia

“Se a Reforma Previdenciária não voltar a ser discutida, o Brasil vai entrar em colapso e vamos viver, diariamente, várias greves semelhantes a dos caminhoneiros. Como o que aconteceu na Grécia”. A previsão catastrófica é do economista Cláudio Porto, durante o Fórum de Gestão Publica do Conselho Federal de Administração.

Termômetro

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), que tentará a reeleição, tem um obstáculo sério no caminho. O Estado também passa perrengue com a violência tão cruel quanto a do Rio de Janeiro. Há média de 12 assaltos a ônibus e seis assassinatos por dia, em todo o Pernambuco. Além dos arrombamentos diários de caixas eletrônicos.

Pula boi, pula cavalo

A 1ª Vara Cível de Governador Valadares (MG) autorizou a realização da 48ª Vaquejada do município. Na sentença, a juíza do caso afirmou que a vaquejada é uma manifestação cultural do povo e o bem-estar dos animais está preservado pelas regras definidas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), já aprovadas pelo Ministério da Agricultura.

Pelos mares

No ano em que a ONU escolheu a ‘poluição plástica’ como tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Câmara Federal aprovou a criação do Dia de Combate à Poluição nos Oceanos e Limpeza das Praias. A proposta, relatada por Sérgio Zveiter (DEM-RJ), prevê que o dia seja celebrado na mesma data do Dia Mundial dos Oceanos, 8 de junho.

Ah, brasileiro…

Pesquisa feita desde 2012 pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo em 12 praias brasileiras mostra que 95% do lixo encontrado são compostos por itens feitos de plástico, como garrafas, copos, canudos, cotonetes, embalagens de sorvete etc.

Ah, ser humano!

Em todo o mundo, plástico é um dos grandes vilões dos mares. De acordo com estudo apresentado no Fórum Econômico Mundial, em Davos, há mais de 150 milhões de toneladas de plásticos nos oceanos.

Copa da ABL

O vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) endossou abaixo-assinado pela candidatura de Conceição Evaristo à ABL. Ricardo Cravo Albin também pretende disputar a vaga do falecido Nelson Pereira dos Santos, na eleição do dia 30 de junho. Cacá Diegues (o favorito) e o escritor Pedro Corrêa do Lago já estão inscritos.

Copa dos Empresários

Rubens Menin, fundador e presidente do Conselho de Administração da construtora MRV, embarca para buscar o inédito título para o Brasil do EY World Entrepreneur of the Year, premiação que acontece em Mônaco, e reunirá 60 empreendedores do mundo.

