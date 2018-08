Seguro para transporte de cargas e para caminhões compreende diferentes modalidades

O Seguro para Transporte de Cargas e o Seguro para Caminhões estão associados a veículos pesados e de grande porte, longas viagens e riscos a gerenciar. Mas, apesar de atuarem em contextos semelhantes, são produtos bem diferentes em termos de cobertura e benefícios. Para desmistificar o papel de cada um e ajudar o consumidor a entender o que solicitar ao seu Corretor, o Porto Seguro Transportes e o Porto Seguro Caminhão se juntaram para relacionar as principais diferenças e semelhanças. Confira:

Diferenças

Foco na carga Vs. Foco no veículo: o principal fator que torna os produtos diferentes entre si é justamente o foco dos negócios e o setor do mercado ao qual eles se direcionam. “É importante explicar que, enquanto o foco do Seguro para Caminhões concentra-se no veículo e seu proprietário, o Seguro para Cargas é contratado pelo transportador ou embarcador (proprietário da carga) e voltado para a proteção das mercadorias, da origem ao destino”, detalha Rose Matos, gerente do Porto Seguro Transportes.

Porto Seguro Caminhão tem Serviços à Residência: além de ser voltado ao veículo segurado, o Porto Seguro Caminhão oferece também assistências para a residência do segurado. Conserto de eletrodomésticos, reparo em rede elétrica e hidráulica, help desk e chaveiro são alguns dos serviços disponíveis.

Porto Seguro Transportes conta com Assistência à Carga: o Porto Seguro Transportes tem como premissa aumentar o respaldo das mercadorias em caso de acidentes e atenuar possíveis impactos ao meio ambiente. Não por acaso, a cláusula de Assistência à Carga surgiu para oferecer coberturas de limpeza, contenção e remoção de produtos e resíduos decorrentes de acidentes com cargas que possam sujar ou poluir vias e acostamentos.

Respaldo a terceiros: o tráfego em estradas inspira cuidados com passageiros e outros automóveis que também estão presentes nas pistas, então, é imprescindível que os dois produtos estejam preparados para respaldar eventuais acidentes.

No caso do Porto Seguro Caminhão, a Cobertura Responsabilidade Civil Facultativa Veicular é uma opção para respaldar o condutor em possível sinistro envolvendo terceiros. E a cobertura Acidentes Pessoais de Passageiros assiste da mesma forma aos indivíduos dentro do veículo. Já o Porto Seguro Transportes não oferece coberturas para danos causados às pessoas.

Semelhanças

Atuação nas estradas e rodovias: “O Brasil é um país no qual os transportes de carga costumam ser fortemente relacionados a estradas e rodovias, e por isso, é comum que aconteçam confusões entre as funcionalidades dos seguros para Cargas e para Caminhões”, explica Rose Matos.

Incêndio, roubo, furto e colisão: embora diferentes, ambos os seguros previnem contra imprevistos nas estradas. Por essa razão, essas coberturas básicas estão presentes em ambas as apólices. Vale ressaltar que no Porto Seguro Transportes essas coberturas referem-se à carga transportada, não ao veículo transportador.

Guincho 24h: tanto os veículos quanto as cargas podem ser impactados por problemas durante o percurso. Pensando nisso, o Porto Seguro Caminhão disponibiliza assistência com guincho a qualquer hora do dia. No Porto Seguro Transportes esse benefício é concedido somente em caso de acidente rodoviário envolvendo o veículo transportador.

Para mais informações sobre as demais coberturas, benefícios e vantagens do Porto Seguro Transportes e Porto Seguro Caminhão, acesse o site https://www.portoseguro.com.br. E para conhecer as opções de contratação que mais se enquadram no seu perfil, basta entrar em contato com um Corretor.

Deixe seu comentário: