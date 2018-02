Seguro rural atinge 159 mil hectares da área plantada em Santa Catarina

A Cooperativa Agroindustrial de Jacinto Machado (Cooperja), a maior cooperativa de Santa Catarina no arroz, Estado que possui cerca de 145 mil hectares plantados com arroz irrigado, realiza nos próximos dias 7 e 8 de fevereiro a décima-quarta edição do Campo Demonstrativo Cooperja (CDC), realizado no município. A Tovese Corretora de Seguros, que possui uma parceria de nove anos com a cooperativa e participa há cinco anos do evento, estará presente novamente para mostrar ao produtor a importância em investir na proteção das lavouras.

A área de segurada no Estado catarinense atingiu em 2017 em torno de 159 mil hectares, uma pequena variação a menos em relação à 2016. Na cultura do arroz 41,45 mil hectares foram protegidas pelo seguro rural, representando 28,40% dos mais de 145 mil hectares plantados em Santa Catarina, conforme dados divulgados em janeiro pelo Ministério da Agricultura.

Segundo o diretor da Tovese, Otavio Simch, a Cooperja, que também tem uma filial no município gaúcho de Santo Antônio da Patrulha, incentiva ainda outras culturas como o maracujá, a banana e, inclusive, a pecuária. “A pedido da Cooperativa a Tovese desenvolveu o seguro para o maracujá e o seguro MultiRisco. Começamos a parceria com dois produtores e hoje estamos com quase 400 segurados. A cultura do seguro já se tornou rotina naquela região catarinense”, enfatiza.

Simch explica que a cooperativa faz questão de divulgar o seguro. “O seu objetivo é ter o produtor sem dívidas. Um dos maiores eventos climáticos da região é o granizo e ao se proteger, o produtor evita perdas na lavoura e consegue pagar as suas contas, observa.

De acordo com o diretor da Tovese, o evento é muito concorrido com palestras e apresentação de novas tecnologias, que neste ano, será o principal tema do CDC. “São dois dias de campo de alto nível e a estande da corretora fica na entrada, no salão principal”, informa Simch, que também ressalta que fazer o seguro rural é muito simples e a indenização é sempre feita pontualmente.

Agricultores das regiões Sul de Santa Catarina e Nordeste do Rio Grande do Sul poderão conhecer novas tecnologias e práticas de manejo para alcançar maior produtividade e rentabilidade da lavoura neste que é o maior evento da Cooperja e também o maior Dia de Campo do Sul do Estado catarinense. A expectativa é reunir mais de 2 mil pessoas.

