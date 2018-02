Seguro rural é aposta dos triticultores para evitar perdas

Nos últimos quatro anos, três deles foram preocupantes para os produtores de trigo em relação ao clima. Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Rio Grande do Sul colheu 1,53 milhões de toneladas em 2017, queda de 38,4% em relação ao período anterior, que foi de 2,5 milhões de toneladas, baixa causada, além dos problemas de preço, por perdas climáticas durante a safra. Com isso, o seguro rural se tornou uma ferramenta indispensável para o triticultor.

Os eventos do clima em 2017 trouxeram também um grande número de ocorrências de sinistros. Só no que diz respeito aos seguros realizados com a Tovese Corretora de Seguros, 510 pedidos foram encaminhados nesta safra. Na safra de 2012 este número de sinistros foi de mais de 1,9 mil comunicados, principalmente pela geada e granizo, atingindo só no caso da Tovese a área de 62 mil hectares. “Nestes anos de problemas com o clima tivemos muitos sinistros nas lavouras de trigo. Mas o produtor não pode deixar de plantar e dar cobertura para a terra durante o inverno. As culturas de inverno como o trigo, aveia, cevada e canola são alternativas disponíveis no mercado”, afirma o diretor da Tovese, Otávio Simch.

O especialista afirma que o produtor precisa examinar a importância do seguro na hora do sinistro, como será a análise dos prejuízos e a rapidez de atendimento a campo e não só definir pelo menor custo na hora de contratar o mesmo. O menor custo tem ligação direta com menos garantias. A empresa estará participando da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), de 5 a . No Brasil, apenas 14% da área total é segurada, enquanto nos Estados Unidos este índice é de 92%. “Estaremos novamente na Expodireto para falar sobre as novidades do seguro e sobre a importância do seguro rural para o produtor. Pensamos na evolução. O produtor busca tecnologias e manejo, mas a proteção é um item fundamental neste processo de construção das lavouras”, observa Simch.

Durante a Expodireto, a Tovese Corretora de Seguros, empresa pioneira no mercado e que chega a sua 12ª safra com o seguro de lavouras vai apresentar seus programas de seguro rural, especialmente para as culturas de inverno. A novidade para a feira é que o estande ficará localizado na parte central do parque.

Deixe seu comentário: